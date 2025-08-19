Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Poslanici i ministri Srpske napredne stranke (SNS) večeras su došli ispred skupštine Srbije da bi podržali one koji žele da uče i da normalno žive, objavio je ministar finasija Siniša Mali.

On je na Instagramu objavio fotografiju sa stepenica parlamenta na kojoj su Nikola Selaković, Marko Đurić ali i narodni poslanici, među kojima je i Nevena Đurić. Објава коју дели Siniša Mali, PhD, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) „Došli smo večeras ovde ispred narodne skupštine da damo podršku ljudima koji žele da uče, da se obrazuju, da normalno žive i rade, da se kreću“, napisao je Mali. Ispred skupštine Srbije je desetak belih šatora sa pristalicama SNS-a dok su u