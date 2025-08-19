Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Danas pre 11 minuta  |  Beta
Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Poslanici i ministri Srpske napredne stranke (SNS) večeras su došli ispred skupštine Srbije da bi podržali one koji žele da uče i da normalno žive, objavio je ministar finasija Siniša Mali.

On je na Instagramu objavio fotografiju sa stepenica parlamenta na kojoj su Nikola Selaković, Marko Đurić ali i narodni poslanici, među kojima je i Nevena Đurić. Објава коју дели Siniša Mali, PhD, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) „Došli smo večeras ovde ispred narodne skupštine da damo podršku ljudima koji žele da uče, da se obrazuju, da normalno žive i rade, da se kreću“, napisao je Mali. Ispred skupštine Srbije je desetak belih šatora sa pristalicama SNS-a dok su u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNSNikola SelakovićSiniša MaliMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, petoro uhapšenih

Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, petoro uhapšenih

RTV pre 26 minuta
Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Danas pre 11 minuta
Brnabić šefovima misije Kvinte: U Srbiji udar na ustavni poredak

Brnabić šefovima misije Kvinte: U Srbiji udar na ustavni poredak

Danas pre 26 minuta
Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Nedeljnik pre 11 minuta
‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

Danas pre 11 minuta