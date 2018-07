RHMZ: Do petka oblačno, sparno i nestabilno vreme

Samo se ujutro i pre podne na severu i zapadu očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena Celzijusovih, a najviša od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Srbiji će do petka biti promenljivo oblačno, sparno i nestabilno s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno i s obilnijim padavinama. U subotu će biti smanjena učestalost...