Sutra oblačno i toplo vreme u Srbiji

Najniže temperature će biti od 17 do 22 a najviše dnevne od 28 do 32 stepena. U Beoradu će pre podne biti uglavnom sunčano dok se popodne i uveče očekujenaoblačenje s kišom. Temperatura će se kretati između 22 i 31 stepena. Do petka će biti oblačno i sparno s čestim padavinama. Od subote se očekuje postepeno smanjenje padavina i stabilizacija vremenskih prilika. Biometeorološka prognoza za utorak, 31. jul 2018: Nastavak...