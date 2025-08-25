Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Demonstranti su se i večeras okupili u nekoliko gradova Srbije na poziv studenata u blokadi i zborova građana.

Demonstranti su se okupili u Sremskoj Mitrovici Ispred Sportskog centra "Pinki". Na protest su peške stigli studenti u blokadi iz Pećinaca i Rume. Protestu su prisustvovali i paori sa traktorima, bajkeri i ratni veterani. Nešto posle 20 časova održano je 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a nakon tišine građani su krenuli u protestnu šetnju po gradu. Protest se održava pod nazivom "Jesen stiže huljo moja". U Nišu demonstranti su se
