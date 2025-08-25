Održan protest u Sremskoj Mitrovici „Jesen stiže huljo moja“: „Ovo je bio SNS grad, sada se to menja“

Danas pre 1 sat  |  N1
Ispred Sportskog centra „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici održao se protest građana.

Studenti iz Rume na ovoj protest su došli peške, a stigao je autobus autoprevoznika Jaćimović koji je na putu do Mitrovuce zaustavljen od strane policije, koja je pretresala vozilo i putnike, prenosi N1. Peške su stigli i studenti trkači iz Pećinaca. Protestu prisustvuju i paori sa traktorima, a priprema si i hrana za učesnike skupa. Putnici iz Jaćimovićevog autobusa blokirali su put kod Iriga iz revolta prema tome što Milomira Jaćimovića policija stalno zaustavlja
