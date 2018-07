Uhapšen glavni osumnjičeni za požare u Grčkoj

Istražni organi primili su devet svedočenja koja ukazuju da je on glavni osumnjičeni za izazivanje požara i mogao bi biti osumnjičen ukoliko se dokaže njegova krivica. Kako je prenela grčka "Skaj" televizija, on je spaljivao travu i suvo granje na brdu iznad Daou Penteli, kada su nastale varnice koje su odletele na okolnu vegetaciju, a zbog visokih temperatura i jakih vetrova to se ubrzo pretvorilo u veliki požar. Kada je shvatio koliki je...