Čuvajte se, i danas sparno "kao +40"

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović Najniže temperature će biti od 17 do 22 a najviše dnevne od 28 do 32 stepena. U Beogradu će pre podne biti uglavnom sunčano dok se popodne i uveče očekuje naoblačenje s kišom. Temperatura će se kretati između 22 i 31 stepena, ali je subjektivni osećaj mnogo jači, tako da može dobaciti i do "plus 40". Spremite se za mali pakao: 32 stepena a vlaga U Srbiji će do petka biti promenljivo oblačno, sparno i nestabilno...