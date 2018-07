Litvanija blokira otvaranje Poglavlja 31 zbog odnosa Srbije i Rusije

List navodi da je Litvanija protiv otvaranja Poglavlja 31 zbog odnosa Srbije i Rusije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za "Novosti" da je procedura pregovora takva, da ako izveštaj za poglavlje nije usvojen do sredine godine, onda to poglavlje teško može da bude otvoreno do kraja godine. "Poglavlje 31 uobičajeno nije bilo previše zahtevno, ali kako su se međunarodni odnosi zakomplikovali i same države EU morale...