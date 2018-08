Vučić: Pokušavamo da izvučemo najviše što možemo i izgubimo najmanje što moramo na ...

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se država bori da u teškim i gotovo nemogućim uslovima izvuče najviše što može za narod i izgubi najmanje što mora na Kosovu i Metohiji.On je za televiziju Pink rekao da zajedno sa Vladom Srbije pokušava da izvuče nešto za srpski narod, što ne bi bilo ponižavajuće i što bi sačuvalo obraz i dobar deo naroda na Kosovu i Metohiji."Ako se ovakav trend nastavi, mi za 10 do 15 godina nećemo imati narod na KiM. Pokušavamo da sačuvamo naše svetinje na KiM i da dobijemo više nego što je pisalo u planu (Martija) Ahtisarija, i više nego stoje pisalo u svim planovima do sada", rekao je Vučić i dodao da želi da prekine vrzino kolo sukoba.Kako je istakao, Vlada i on se bore da očuvaju mir."Borimo se da očuvamo mir za našu decu, to nekome zvuči kao fraza, a ja odlično znam koliko smo truda uložili da poslednjih šest godina očuvamo mir u celom regionu", rekao je Vučić.Predsednik Srbije je naveo i da zna da "razni faktori" neće dozvoliti pravljenje realnog kompromisa između Beograda i Prištine i da zna koliko će imati problema sa međunarodnom zajednicom po tom pitanju.Vučić je rekao da će izaći sa planom o Kosovu i Metohiji pred narod koji će se o tom pitanju izjašnjavati na referendumu."Referendum ima da traje kao svaki izborni proces, izaći ću sa planom ako do bilo kakvog dogovora dođemo. Koristiću argumente i neću da varam narod, reći ću ovo je plan za Kosovo, a vi narode vidite", kazao je predsednik Srbije.Komentarišući navode koje je iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić objavio na Fejsbuku o broju Srba i svetinja SPC južno od Ibra, povodom priča o podeli Kosova, Vučić je kazao da "tu nema nijedne informacije"."Ovde nema ničega, doveli ste me u situaciju da odgovaram na tračeve", kazao je Vučić i optužio predstavnike opozicionog Saveza za Srbiju da "nisu nizašta ali jesu protiv svega" kada je reč o pronalaženju rešenja za Kosovo i Metohiju.Vučić je rekao i da mu se čini da SAD "prvi put" pokazuju želju za rešenjem kosovskog pitanja."Oni žele da se postigne dugoročni mir, za razliku od nekih drugih", kazao je predsednik Srbije.U novembru povećanje penzija, do kraja godine povišice plataPredsednik Srbije danas je izjavio je da će u novembru penzioneri dobiti povišicu, a da će do kraja godine biti povećane plate u javnom sektoru.To je moguće, kako je Vučić rekao gostujući na TV Pink, jer je stanje u republičkom budžetu bolje nego što je bilo planirano."Na kraju jula suficit u budžetu je 49,1 milijarda dinara, a bio je planiran deficit od 16,7 milijardi", kazao je on.Istakao je da država sve obaveze plaća na vreme."Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) na kraju prvog polugodišta je 4,6 odsto, po čemu je Srbija među prvih pet evropskih zemalja", kazao je Vučić.Kako je dodao, takvi rezultati mogli su da budu postignuti posle teških fiskalnih mera i ozbiljnog i odgovornog pristupa vlasti u Srbiji.U nedelju sa predstavnicima srpskih partija iz Crne GoreVučić je najavio i da će se u nedelju, 5. avgusta sastati u Beogradu sa predstavnicima svih srpskih političkih partija iz Crne Gore.On je za televiziju Pink rekao da je Srbija uz svoj narod u Crnoj Gori, i da će im pomoći da "opstanu i da se diče svojim srpskim rodom"."Uradili smo srpsku kuću u Crnoj Gori, Matica srpska u Crnoj Gori biće na srpskom budžetu, ima novca dovoljno pomoći ćemo da Srbi opstanu, da se ne stide svog imena i prezimena i da se diče svojim srpskim rodom", rekao je Vučić.