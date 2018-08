Promenljivo oblačno i sparno, od sredina dana pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većem delu sa dužim sunčanim intervalima, toplo i sparno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, najviša dnevna od 28 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno. Pre podne sa dužim sunčanim periodima, od sredine...