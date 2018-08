Ambasdaor SAD na Kosovu: Raduje me izjava EU

„Raduje me izjava EU da će se o nacrtu Statuta Zajednice raspravljati na sledećem sastanku u Briselu. Mislim da bi to trebalo da nam svima pomogne da se opustimo i uživamo u prijatnom vikendu“, napisao je Delavi na Tviteru, a prenosi RTK2. Happy to see the EU statement that the draft ASM statute will be discussed at next meeting in Brussels. I think that should help us all relax and enjoy a nice weekend. — Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo)...