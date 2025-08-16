„Stiže jesen huljo moja“: Sedam zapažanja nakon protesta u petak

Uprkos odvrtanju policisjke brutalnosti na sasvim novi nivo i masovnim hapšenjima, ljudi koji su se pobunili protiv vlasti braće Vučić nisu ustuknuli. Uterivanje straha više ne pije vodu

Tri dana zaredom Studenti u blokadi pozivaju na proteste, i tri dana zaredom Građani u pobuni izlaze na ulice gradova širom Srbije u sve većem broju. Računica Aleksandra Vučića, koji se u korist Srpske napredne stranke d.o.o. odrekao funkcije predsednika svih građana, i njegovog brata Andreja da će mlaćenjem i masovnim hapšenjima uplašiti građane kojima je dozlogrdilo sve ogoljenije bezakonje u Srbiji, nije se pokazala ispravnom. I to je prvo zapažanje nakon