Na deonicama Koridora 11 završeno oko 80 odsto svih radova

Na deonicama Koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga završeno je oko 80 odsto svih radova i asfaltirano više od 60 odsto budućeg autoputa. Rok za njihov završetak je 25. decembar. Sa završetkom tih deonica na Koridoru 11 će biti povezano ukupno 102 kilometra autoputa od Obrenovca do Preljine kod Čačka. Na deonicama Obrenovac - Ub i Lajkovac - Ljig trenutno se postavlja završni habajući sloj asfalta i prave kanali za odvonjavanje...