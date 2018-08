Šarčević: Plate prosvetara biće povećane za bar deset posto

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da bi ulaganja u obrazovanje trebalo da budu veća i da se razgovara da prvo budu povećane plate za 10 odsto. "Razgovara se o tome da prvo plate budu veće bar za 10 posto, a prosveta i zdravstvo će imati prednost, to sam čuo od premijerke, ali da će to biti pred kraj godine", rekao je Šarčević. On je dodao da se sa sindikatima pregovara o platnim razredima. Ministar je najavio i da će se Zakon...