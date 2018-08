Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović razveli su se danas u jutarnjim satima u Osnovnom sudu u Zrenjaninu. "Bilo nam je oboma teško, ali jednostavno tako je najbolje i najpametnije za oboje. Nadam se da ćemo ostati prijatelji, barem u korektnim odnosima i to je to... A to se gradi vremenom", izjavila je ona. 1 / 8 Foto: Zrenjaninski.com Tokom trajanja "Zadruge", par je brzo privukao ogromnu pažnju javnosti. Naime, malo po ulasku u Belu...