"Neću Da otvaram karte": Vučić: Zalažem se za razgraničenje sa Albancima, ali videćemo, za tango je potrebno dvoje

Zalažem se za razgraničenje sa Albancima. Kada ne znamo šta kome pripada, to je uvek izvor potencijalnih sukoba i nereda, ali videćemo, kaže se, "za tango je potrebno dvoje", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je naveo, ne krije da podržava razgraničenje, istakavši da je to politika koju predstavlja. - Da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ali ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima - rekao je Vučić. On je...