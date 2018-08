Argentinke su izgubile bitku, ali ne i rat

Na kraju su trijumfovala verska uverenja i lična mišljenja nad konkretnim argumentima u pitanju zdravstvene zaštite. Ili je to možda bila i politička računica uoči izbora, povezana sa pritiskom crkve u domovini pape Franje. Argentinski Senat je u svakom slučaju većinom glasova protiv zakona koji bi osigurao legalan, siguran i besplatan prekid trudnoće, protiv garancije za sigurnost žena, protiv njihovog prava da same to odluče. Jer tu se...