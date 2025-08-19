UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko oružje vredno 90 milijardi dolara u zamenu za garancije

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko…

VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.273. dan. Američki predsednik Donald Tramp je u Beloj kući saopštio da je započeo pripreme za direktan susret Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, predsednik Ukrajine i Rusije, kao i trilateralni razgovor u kojem bi i sam učestvovao. Usred sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima, pozvao je Putina i sa njim razgovarao 40 minuta o daljim koracima. Prema rečima učesnika, i Putin i Zelenski spremni su da prihvate predlog, dok evropski lideri istovremeno traže prekid vatre

- Medvedev: Koalicija voljnih nije uspela da nadigra Trampa u Beloj kući Koalicija onih koji žele rat sa Rusijom nije uspela da nadmudri američkog predsednika Donalda Trampa na njegovom terenu, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući pregovore o Ukrajini u Vašingtonu. Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak ugostio Volodimira Zelenskog i lidere EU u Beloj kući, a tema razgovora bilo je okončanje rata u
