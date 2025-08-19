UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog

VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.273. dan. Američki predsednik Donald Tramp je u Beloj kući saopštio da je započeo pripreme za direktan susret Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, predsednik Ukrajine i Rusije, kao i trilateralni razgovor u kojem bi i sam učestvovao. Usred sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima, pozvao je Putina i sa njim razgovarao 40 minuta o daljim koracima. Prema rečima učesnika, i Putin i Zelenski spremni su da prihvate predlog, dok evropski lideri istovremeno traže prekid vatre

- Meloni: Nova faza u ukrajinskom sukobu počinje nakon tri godine rata Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da nakon tri godine počinje nova faza u ukrajinskom sukobu koja je sa liderima EU učestvovala na samitu u Beloj kući. "Danas počinje nova faza nakon tri godine, zahvaljujući Trampu i zahvaljujući zastoju na terenu. Razgovaraćemo o garancijama koje će osigurati da se ovakva situacija nikada više ne ponovi", rekla je Meloni. - Lavrov: Samit na Aljasci
