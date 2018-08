Sunčano i toplo, do 35 stepeni

Jutarnje temperature kretaće se od 16 do 23, a najviše dnevne od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturom od 23 do 35 stepeni. Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Najizraženije tegobe mogu osetiti osobe sa kardiovaskularnim i psihičkim obolјenjima. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i primena adekvatne zaštite od UV...