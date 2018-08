Danas i narednih dana veoma toplo, do 35 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a temperature do 35 stepeni zadržaće se i narednih dana. Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu povremeno i jak, jugoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 23, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 16....