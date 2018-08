Dačić: Podržavam predlog Vučića za razgraničenje KiM, to je jedino moguće rešenje

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da podržava zalaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za razgraničenje Kosova i da smatra da je to jedino moguće rešenje. "Ja se za to zalažem već desetak godina i mislim da je to jedino moguće i brzo rešenje koje u ovom trenutku otklanja akutni problem", rekao je Dačić. Kako je rekao, još je rano govoriti da li će do tog rešenja doći ili ne. Komentarišući stav SAD, Dačić...