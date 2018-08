Vučić za "Novosti": Hoćemo jasne granice, a ne provizorijum

ZALAŽEM se za razgraničenje sa Albancima i to je politika koju predstavljam, a da li ćemo u tome uspeti, to ne zavisi od nas. Za tango je potrebno dvoje. Rešenje za Kosovo i Metohiju, ako ga bude, mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostavno niti uprošćeno, kako neki zamišljaju. To je u četvrtak izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ta poruka je izazvala veliku pažnju pred možda odlučujuće pregovore o statusu naše južne...