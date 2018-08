Ukradeni avion s aerodroma u Seattleu se srušio

Na audiosnimku čuje se glas muškarca koji kontroloru leta govori da je on samo "jedan slomljeni momak".

Another video of #stolenplane. Chased by Fighter Jet. #SeaTac crashed #seattle plane pic.twitter.com/OWAL7CTcyO — Aiman khosa (@Aimenkhosa) August 11, 2018 "Suicidalni" aviomehaničar ukrao je avion Alaska Airlines bez putnika u njemu, poletio iz države Washington i srušio se na otoku. Dužnosnici su rekli da je 29-godišnji muškarac koji je ukrao avion "suicidalan" i da nema veze s terorizmom. Zvaničnici Seattle-Tacoma rekli su da je...