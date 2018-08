U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu, a uveče i tokom noći i na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju još tokom prepodneva jak, povremeno olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, u košavskom području do 24, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U narednih sedam dana toplo, do...