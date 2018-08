LDP: Umesto priča o podeli treba ponuditi hrabro rešenje za Kosovo

Beta pre 1 sat

Liberalno-demokratska partija (LDP) ocenila je danas da ideje podele Kosova i zamrzavanja konflikta nisu odgovor na pitanje kako Beograd i Priština treba da postignu sporazum koji garantuje mir za dva društva koja su, kako se navodi, umorna od propuštenih šansi i odbijenih predloga."Srbiji treba istina o Kosovu, koja je jasna svima, ali se ne govori iz sebične potrebe da se opet žrtvuje jedna zemlja zbog strančarenja koje nam je uništilo živote, a sada preti da uništi i živote naše dece... Naše negiranje stvarnosti učinilo nas je poslednjom zemljom u Evropi koja ne zna da formuliše sopstvene interese, već to, zbog naše nemoći, rade drugi", navodi se u saopštenju LDP-a.LDP je dodao da je Kosovo "otišlo od nas" i da to neće da promeni hiljade napisanih saopštenja."Tu odgovornost pođednako dele i prethodna i sadašnja vlast i nemaju prava da beže od činjenice da su sve uradili da odbiju racionalna rešenja koja su Srbima na Kosovu garantovala prava koja danas ne postoje u planovima onih koji moraju da se saglase sa sporazumom Beograda i Prištine. Potreban je predlog koji srpskoj manjini na Kosovu pruža mogućnost da slobodno živi, radi u miru, štiti svoje interese, poslove i imovinu i bude deo društva koje je multinacionalno i koje uz Srbiju ide putem integracija u EU i NATO", dodao je LDP.Ta stranka je ocenila da je Srbiji potreban mir i da je to nešto što ovaj put može da se dobije ali, isto tako, zbog nesposobnosti prilika za mir može i da se izgubi."LDP će u septembru ponuditi drugačije političko delovanje kroz formiranje Koalicije za mir, sa jasnim porukama da od rešenja pitanja Kosova, referenduma u Makedoniji i stabilizaciji prilika u BiH zavisi naša zajednička budućnost i tada ćemo moći da razmišljamo o Evropi i prilikama koje nam se otvaraju. Hitno povezivanje građanske javnosti, pojedinaca i organizacija koje stoje naspram ovih težnji, odgovor je na kojem LDP radi i uskoro ćemo izaći sa platformom koja nudi okvir za rešavanje kosovskog problema, ali i rešavanje unutrašnjih sukoba čiji je generator nacionalizam", dodaje se.