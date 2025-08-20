Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a

N1 Info pre 5 sati  |  FoNet
Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a
Građanski zborovi pozvali su građane da danas ignorišu skupove Srpske napredne stranke (SNS), koji su najavljeni u više gradova, i da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“. "Zborovi pozivaju – ignoriši SNS skupove. Žele da izazovu nemire, sukobe, da neko bude povređen, da kažu da smo nasilnici", navodi se u objavi na više Instagram profila. Dodaje se i da je za današnje skupove "dato brdo para i da zato treba da budu pucanj u prazno".
