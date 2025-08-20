Građanski zborovi pozvali na ignorisanje skupova SNS

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Građanski zborovi pozvali na ignorisanje skupova SNS

Građanski zborovi pozvali su građane da danas ignorišu skupove Srpske napredne stranke (SNS), koji su najavljeni u više gradova, i da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“. „Zborovi pozivaju – ignoriši SNS skupove.

Žele da izazovu nemire, sukobe, da neko bude povređen, da kažu da smo nasilnici“, navodi se u objavi na više Instagram profila. Dodaje se i da je za današnje skupove „dato brdo para i da zato treba da budu pucanj u prazno“. pic.twitter.com/7Sxusdck7S — Zbor Fontana (@ZborFontana) August 20, 2025
