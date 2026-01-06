Novi šef Unmika Peter Due stigao na KiM

Danas pre 5 sati  |  RTS
Novi šef Unmika Peter Due stigao na KiM

Danac Peter Due, novi šef misije Unmika, stigao je u AP Kosovo i Metohija, saopštila je ta Misija Ujedinjenih nacija u južnoj srpskoj pokrajini. „Srdačna dobrodošlica Peteru N.

Dueu, specijalnom predstavniku generalnog sekretara i šefu Unmika, koji je stigao na Kosovo. Posvećen je unapređenju mira i bezbednosti, u službi naroda Kosova“, navodi se u saopštenju Unmika na društvenoj mreži Iks, koje prenosi RTS. A warm welcome to Peter N. Due, Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, who has arrived in Kosovo. Dedicated to advancing peace and security, in the service of the people of Kosovo. Learn more about him on
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoRTSUNMIKMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Moramo da prestanemo da se plašimo da ćemo ugroziti brojnost naše strane

Moramo da prestanemo da se plašimo da ćemo ugroziti brojnost naše strane

Radar pre 2 sata
Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Blic pre 4 sati
Jakšić o napadu na Venecuelu: Srpska vlast može da izvuče zaključak kako prolazi neko ko je pokrao izbore

Jakšić o napadu na Venecuelu: Srpska vlast može da izvuče zaključak kako prolazi neko ko je pokrao izbore

Danas pre 3 sata
Vučić sa gradonačelnikom Mostara o unapređenju odnosa Srbije i BiH i saradnji na lokalnom nivou

Vučić sa gradonačelnikom Mostara o unapređenju odnosa Srbije i BiH i saradnji na lokalnom nivou

Danas pre 3 sata
Da li je Tramp pokvario Vučiću planove sa Kinom?

Da li je Tramp pokvario Vučiću planove sa Kinom?

Danas pre 5 sati