Vučić: Za rešavanje problema sa vodovodnom mrežom potrebno najmanje sedam milijardi evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vodovodna mreža predstavlja jedan od najvećih problema u Srbiji, kao i da je za rešavanje tog problema neophodno najmanje sedam milijardi evra.

Vučić je u selu Sastavak, na sastanku sa 71 predstavnikom mesnih zajednica u opštini Knjaževac, u okviru posete Zaječarskom okrugu, rekao da je potrebno rekonstruisati i izgraditi oko 21.000 kilometara cevi na vodovodnoj mreži u Srbiji da bi se taj problem prevazišao. „Od svih problema, uz lokalne puteve, najveći problem u celoj Srbiji nam je voda. Mi imamo ogromne gubitke na mreži, imamo tamo gde nema vode, imamo azbestne cevi. Azbestnih vodovodnih cevi ima 10.500