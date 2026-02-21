Vučić: Neophodan nam je sistem mobilnih ambulanti u Srbiji, nisam u kampanji za lokalne izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da se mora napraviti poseban sistem za mobilne ambulante za opštine po Srbiji i dodao da je neophodno da se uradi prva faza rekonstrukcije Zdravstvenog centra u Knjaževcu koja podrazumeva da se sredi krov i stolarija.

Vučić je u selu Sastavak u opštini Knjaževac, u okviru posete Zaječarskom okrugu, a tokom razgovora sa 71 predsednikom mesnih zajednica te opštine, istakao da su mobilne ambulante neophodne u celoj Srbiji jer, kako je rekao, opštine su velike, sela su razuđena, a putevi loši. "Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude u planu za 2030. Svuda gde idemo, svuda nam se ljudi žale. Moramo posebno da platimo lekare ili tehničare i sve ostale koji će da idu od sela do