Vučić: Povećanje penzija pred kraj godine; Gradiće se hiljade i hiljade kilometara puteva

B92 pre 6 sati
Vučić: Povećanje penzija pred kraj godine; Gradiće se hiljade i hiljade kilometara puteva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Klokočevac kod Majdanpeka, u okviru nastavka posete istoku Srbije i Borskom i Zaječarkom okrugu.

"Gradiće se hiljade i hiljade kilometara puteva. Samo što ste videli za ova dva dana su stotine. Ranije niko nije tražio kanalizaciju, sad traže, znači da ste im rešili druge probleme", rekao je Vučić. Put je najvažniji, čoveku dođe do kuće, vodi ga na posao, dovede mu prijatelje, kazao je. "Video sam puteve koje smo uradili, ima još nekoliko stotina metara da se uradi i to ćemo čim vreme dozvoli. U veliki plan smo stavili rešavanje pitanja vode", kazao je Vučić
