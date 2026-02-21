Vučić u Zaječarskom okrugu: Vreme je da se okrenemo stvaranju, glavni moto je da se "podigne" Stara planina

RTS pre 2 sata
Vučić u Zaječarskom okrugu: Vreme je da se okrenemo stvaranju, glavni moto je da se "podigne" Stara planina

Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima mesnih zajednica u Knjaževcu, obišao fabriku i radove na rekonstrukciji luke u Prahovu, crkvu cara Konstantina i carice Jelene u Klokočevcu. Posetu je završio razgovorom sa građanima u Kladovu.

Izveštaj Zorana Slepčevića Država će se boriti da sačuva i obezbedi rad rafinerije u Pančevu Predsednik je rekao da će se država boriti da sačuva i obezbedi rad rafinerije u Pančevu i učiniti sve da i kroz Naftnu industriju Srbije obezbeđuje rast cele privrede. Vučić je to rekao tokom razgovora sa građanima u Centru kulture u Kladovu, odgovarajući na pitanje Danijele Radanović, žiteljke ovog mesta, kako vidi budućnost NIS-a. "Da vam odgovorim, nadam se da će biti
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić: Država će se boriti da sačuva i obezbedi rad rafinerije u Pančevu

Vučić: Država će se boriti da sačuva i obezbedi rad rafinerije u Pančevu

Politika pre 1 sat
"Morate da razgovarate sa građanima" Vučić u Zaječarskom okrugu: "Za mesec, dva, kad li već, biće izbori pa ćemo da vidimo ko…

"Morate da razgovarate sa građanima" Vučić u Zaječarskom okrugu: "Za mesec, dva, kad li već, biće izbori pa ćemo da vidimo ko je skupio koliko ljudi" (video)

Blic pre 3 sata
Vučić u Zaječarskom okrugu: Odbranili smo Srbiju, vreme je da se okrenemo stvaranju

Vučić u Zaječarskom okrugu: Odbranili smo Srbiju, vreme je da se okrenemo stvaranju

RTV pre 4 sati
(Foto) Vučić razgovara sa građanima u Centru za kulturu u Kladovu

(Foto) Vučić razgovara sa građanima u Centru za kulturu u Kladovu

Newsmax Balkans pre 5 sati
Vučić: Neophodan nam je sistem mobilnih ambulanti u Srbiji, nisam u kampanji za lokalne izbore

Vučić: Neophodan nam je sistem mobilnih ambulanti u Srbiji, nisam u kampanji za lokalne izbore

NIN pre 6 sati
Vučić: Povećanje penzija pred kraj godine; Gradiće se hiljade i hiljade kilometara puteva

Vučić: Povećanje penzija pred kraj godine; Gradiće se hiljade i hiljade kilometara puteva

B92 pre 7 sati
Vučić: „Sačuvali smo Srbiju, biće još više sukoba u svetu, Srbiju ćemo učiniti još uspešnijom“

Vučić: „Sačuvali smo Srbiju, biće još više sukoba u svetu, Srbiju ćemo učiniti još uspešnijom“

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanHrvatskaSlovenijaSmederevoMajdanpekPančevoDunavPredsednik SrbijeKnjaževacSiniša MaliKladovoGolubacNegotinPoljoprivredaAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

Crna Gora suspendovala „Novo jutro“ Jovane Jeremić

Crna Gora suspendovala „Novo jutro“ Jovane Jeremić

Danas pre 8 minuta
Pregovore odveo u ćorsokak: Kurti je dobio i treći mandat, a to za dijalog Beograda Prištine može da znači dve stvari: "EU je…

Pregovore odveo u ćorsokak: Kurti je dobio i treći mandat, a to za dijalog Beograda Prištine može da znači dve stvari: "EU je sve manje spremna"

Blic pre 1 sat
Vučić obišao Dom kulture u Rgotini kod Zaječara koji je najavio pre godinu dana (video)

Vučić obišao Dom kulture u Rgotini kod Zaječara koji je najavio pre godinu dana (video)

Blic pre 18 minuta
Obijena još jedna crkva kod Prištine

Obijena još jedna crkva kod Prištine

RTS pre 8 minuta
Naslovne strane dnevne štampe za nedelju, 22. februar

Naslovne strane dnevne štampe za nedelju, 22. februar

Euronews pre 28 minuta