"Morate da razgovarate sa građanima" Vučić u Zaječarskom okrugu: "Za mesec, dva, kad li već, biće izbori pa ćemo da vidimo ko je skupio koliko ljudi" (video)

Blic pre 1 sat
"Morate da razgovarate sa građanima" Vučić u Zaječarskom okrugu: "Za mesec, dva, kad li već, biće izbori pa ćemo da vidimo ko…

Vučića su dočekali lokalni predstavnici i veliki broj meštana sela.

Tokom dvodnevne posete Vučić je obišao porodice, proizvodne pogone i razgovarao sa građanima u Borskom i Zaječarskom okrugu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Zaječarski okrug, gde se sastao sa predsednicima mesnih zajednica, obišao dom kulture u Rgotini, kao i mesto Prahovo, gde je obišao jednu fabriku hemijske i tamošnju liku. Nakon toga, obišao je mesta oko Majdanpeka i Kladovo. U Kladovu, Vučić se sastao sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog
Ključne reči

Aleksandar VučićMajdanpekVlada SrbijePredsednik SrbijeKnjaževaczajednica opštinaIzboriKladovo

