I Republika Srpska broji žrtve osiromašenog uranijuma

Od 2008. godine do danas, samo u opštini Kalinovik, koja ima oko 2.000 stanovnika, od bolesti koje se dovode u vezu sa bombardovanjem umrlo je 56 ljudi, a s nekim od oblika malignog oboljenja trenutno se bori još njih 24, tvrde u ovoj opštini, navodi list. - To su ljudi koji imaju od 30 do 60 godina. Međutim, riziku od kancerogenih oboljenja, kao posledice bombardovanja radioaktivnim bombama, izloženi su i njihovi potomci, kao i svi oni koji...