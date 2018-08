Promenljivo vreme: Pretežno sunčano i toplo, uveče počinju kiša i grmljavina

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura biće od 14 do 21, najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, ali je posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada moguć pljusak sa grmljavinom....