Drecun: Tužilaštvo odgovorno za nečinjenje u vezi Obradovića

"Odgovornost za nepreduzimanje aktivnosti, koje su zakonom propisane, od strane nadležnog tužilaštva je ogromna. To tužilaštvo i tužilac moraju da snose odgovornost. Kao narodni poslanik to ne mogu da prihvatim", rekao je Drecun za TV Pink. Dodaje da će, čim krene jesenje zasedanje, insistirati na tome da se utvrdi odgovornost tužilaštva. "Neprihvatljivo je da nadležni tužilac ne reaguje na to. Mora da se reaguje. Ako neko u javnom životu, ko...