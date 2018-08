Vučić: Država razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič izjavio je danas da država razmatra da od 2020/21 godine ponovo uvede obavezni vojni rok, u trajanju od tri ili šest meseci. On je rekao da to zavisi od analiza Ministarstva odbrane i toga da li finansijska sredstva to budu dozvoljavala. Kako je precizirao, u zavisnosti od analiza i finansija, razmatra se mogućnost da on potraje tri do šest meseci, ali da nikakva odluka još nije doneta. - Nije opcija...