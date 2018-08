Vučić: Razmatramo vraćanje obaveznog vojnog roka posle 2020.

To zavisi od finansija, rekao je Vučić novinarima na aerodromu Batajnica nakon primopredaje prva dva od šest lovačkih aviona Mig-29 iz Rusije. Prema njegovim rečima, u planu je da vojni rok traje od tri do šest meseci, a ljudi koji bi odslužili vojni rok imali bi prednost u zapošljavanju u državnim i javnim službama. "Još razmišljamo. Neću ništa da obećavam po tom pitanju. To zavisi i od finansija", rekao je Vučić i dodao da bi to moglo da...