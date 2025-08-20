AFP: Putin ponudio da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
AFP: Putin ponudio da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Predsednik Rusije Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom ponudio da u Moskvi organizuje sastanak sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, rekla su za AFP tri izvora

"Putin je pomenuo Moskvu tokom razgovora u ponedeljak", rekao je jedan od tih izvora u utorak. Zelenski, koji je javno izrazio spremnost da se sastane s Putinom, odbio je da sastanak bude u Moskvi, rekao je isti izvor. Tramp je telefonom pozvao Putina tokom razgovora u Beloj kući sa Zelenskim i nekoliko evropskih lidera koji podržavaju Kijev protiv Rusije. Evropski lideri su rekli američkom predsedniku da izbor Moskve za sastanak „ne izgleda kao dobra ideja“,
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaAFPRusijaIzboriKijevDonald Tramp

