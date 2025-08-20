Ruski udar na Kostjantinovku

KOSTJANTINOVKA – Najmanje tri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadu ruskih snaga na Kostjantinovku u Ukrajini, preneo je danas Unian.

Kako je saopštilo Donjecko regionalno tužilaštvo, napadi su izvedeni iz višecevnog raketnog sistema „smerč”, a dogodili su se u stambenom sektoru i na lokalnoj pijaci. „Kao rezultat napada, dve žene starosti 40 i 69 godina i jedan 32-godišnji muškarac preminuli su od povreda. Još četiri civila zadobila su povrede od mina i eksplozije, kao i rane od gelera. Njima je pružena kvalifikovana medicinska pomoć”, navedeno je u saošptenju. Kako se navodi, u gradu su