Ruski udar na Kostjantinovku

Politika pre 22 minuta
Ruski udar na Kostjantinovku

KOSTJANTINOVKA – Najmanje tri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadu ruskih snaga na Kostjantinovku u Ukrajini, preneo je danas Unian.

Kako je saopštilo Donjecko regionalno tužilaštvo, napadi su izvedeni iz višecevnog raketnog sistema „smerč”, a dogodili su se u stambenom sektoru i na lokalnoj pijaci. „Kao rezultat napada, dve žene starosti 40 i 69 godina i jedan 32-godišnji muškarac preminuli su od povreda. Još četiri civila zadobila su povrede od mina i eksplozije, kao i rane od gelera. Njima je pružena kvalifikovana medicinska pomoć”, navedeno je u saošptenju. Kako se navodi, u gradu su
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet – kako i kada će biti pružen

Tajna mape Ukrajine u Beloj kući, Zaharova razotkriva pravu poruku; Bern i Putinov imunitet – kako i kada će biti pružen

RTS pre 12 minuta
Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Uživo pakao kod serebrjanske šume, zbrisana 53 brigada Rusi celu noć tukli po Odesi, ima mrtvih

Alo pre 1 sat
Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

NIN pre 2 sata
Lavrov "opalio šamar" Evropi zbog Ukrajine, ali i Trampu: "To vam je put u ćorsokak"

Lavrov "opalio šamar" Evropi zbog Ukrajine, ali i Trampu: "To vam je put u ćorsokak"

Telegraf pre 2 sata
Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Beta pre 3 sata
Lavrov: Ozbiljan razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez Rusije utopija

Lavrov: Ozbiljan razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez Rusije utopija

Danas pre 2 sata
Lavrov: Bez Rusije, garancije Ukrajini nemaju smisla

Lavrov: Bez Rusije, garancije Ukrajini nemaju smisla

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTužilaštvo

Svet, najnovije vesti »

Nemačka štampa: Vučić očigledno unajmljene batinaše iz podzemlja proglašava za pristojne građane

Nemačka štampa: Vučić očigledno unajmljene batinaše iz podzemlja proglašava za pristojne građane

N1 Info pre 21 minuta
Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

N1 Info pre 31 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Kac odobrio planove za zauzimanje Gaze, očekuje se milion izbeglica na jugu enklave; Ubijeno 19.000 dece

BLISKOISTOČNI SUKOB: Kac odobrio planove za zauzimanje Gaze, očekuje se milion izbeglica na jugu enklave; Ubijeno 19.000 dece

RTV pre 11 minuta
Tinejdžer (16) vozio bez dozvole, pa usmrtio četvoro prijatelja: Ostavio ih u smrskanom automobilu, policija zatekla jezive…

Tinejdžer (16) vozio bez dozvole, pa usmrtio četvoro prijatelja: Ostavio ih u smrskanom automobilu, policija zatekla jezive scene: Horor u Nemačkoj (foto)

Blic pre 12 minuta
Zašto Putin nije spreman da se vidi sa Zelenskim, a možda nikada neće ni biti?

Zašto Putin nije spreman da se vidi sa Zelenskim, a možda nikada neće ni biti?

Euronews pre 37 minuta