Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Kurir pre 29 minuta  |  Beta)
Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!
Novi češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da bi vojna akcija SAD na Grenlandu bila apsurdna ali da se nije pridružio jučerašnjoj deklaraciji solidarnosti sedam evropskih zemalja sa Danskom u Parizu, jer nije dobro da članice NATO pišu jedna drugoj peticije ili apele. "Mete Frederiksen ima podršku ostalih Evropljana, ali treba to nekako da se razjasni. Imamo dosta raznih sukoba da još rešavamo i tu stvar medju saveznicima", rekao je Babiš posle radnog ručka
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Ne prihvatamo kršenje međunarodnog prava" Košta poslao jasnu poruku: EU podržava Grenland i Dansku

"Ne prihvatamo kršenje međunarodnog prava" Košta poslao jasnu poruku: EU podržava Grenland i Dansku

Blic pre 49 minuta
Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Danas pre 4 sati
Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Danas pre 5 sati
EU daje SAD pristup najosetljivijim podacima građana. Nema više nikakve privatnosti: otisci prstiju, politički stavovi, vera…

EU daje SAD pristup najosetljivijim podacima građana. Nema više nikakve privatnosti: otisci prstiju, politički stavovi, vera, poreklo

Blic pre 1 dan
Tramp: Rusija i Kina ne bi se nimalo bojale NATO-a bez SAD

Tramp: Rusija i Kina ne bi se nimalo bojale NATO-a bez SAD

Vesti online pre 2 sata
Zelenski: Ratovi poput ruske agresije se završavaju kada je pritisak dovoljno jak

Zelenski: Ratovi poput ruske agresije se završavaju kada je pritisak dovoljno jak

Euronews pre 2 sata
Iz Moskve počeli da stižu odgovori Trampu na zaplenu ruskog broda: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati…

Iz Moskve počeli da stižu odgovori Trampu na zaplenu ruskog broda: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati invazijom na Rusiju!"

Kurir pre 3 sata

Ključne reči

NATOEvropska UnijaEUČeškaDanskaGrenlandParizDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Blic pre 34 minuta
Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Kurir pre 29 minuta
Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Danas pre 39 minuta
Tramp krajem februara govori o stanju nacije pred Kongresom SAD

Tramp krajem februara govori o stanju nacije pred Kongresom SAD

Politika pre 4 minuta
Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Politika pre 39 minuta