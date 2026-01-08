Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Novi češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da bi vojna akcija SAD na Grenlandu bila apsurdna ali da se nije pridružio jučerašnjoj deklaraciji solidarnosti sedam evropskih zemalja sa Danskom u Parizu, jer nije dobro da članice NATO pišu jedna drugoj peticije ili apele. "Mete Frederiksen ima podršku ostalih Evropljana, ali treba to nekako da se razjasni. Imamo dosta raznih sukoba da još rešavamo i tu stvar medju saveznicima", rekao je Babiš posle radnog ručka