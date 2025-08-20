Na današnji dan: Otkrivena Aljaska, rođen Skerlić, kraj Praškog proleća, umro Džeri Luis

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 20. avgust.

1741 - Ruski moreplovac danskog porekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1854 - Umro je nemački filozof Fridrih Vilhelm Šeling, jedan od tvoraca nemačkog idealizma ("Ideje za filozofiju prirode", "Filozofija mitologije", "Filozofija i religija"). 1860 - Rođen je francuski državnik Rejmon Poenkare, predsednik Francuske od 1913. do 1920, član Francuske akademije nauka. Bio je premijer i ministar inostranih poslova 1912-13. i ponovo premijer 1922-24 i 1926-29.