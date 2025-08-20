Na današnji dan, 20. avgust

Danas je sreda, 20. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1741 - Ruski moreplovac danskog porekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1854 - Umro je nemački filozof Fridrih Vilhelm Šeling (Friedrich Wilhelm Schelling), jedan od tvoraca nemačkog idealizma ("Ideje za filozofiju prirode", "Filozofija mitologije", "Filozofija i religija"). 1860 - Rodjen je francuski državnik Rejmon Poenkare (Raymond Poincare), predsednik Francuske od 1913. do 1920, član Francuske akademije nauka. Bio je premijer i ministar inostranih