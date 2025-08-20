Vremeplov: Puštena u rad prva železnička pruga u Srbiji

Vremeplov: Puštena u rad prva železnička pruga u Srbiji

NOVI SAD - Na današnji dan 1854. godine puštena je u rad prva železnička pruga na teritoriji Srbije. Povezivala je Belu Crkvu sa današnjim rumunskim delom Banata, pri čemu je korišćena konjska vuča, a od novembra 1856. i lokomotive s parnom vučom. Na teritoriji današnje Srbije nalazio se deo pruge u dužini od svega 27 kilometara.

Danas je sreda, 20. avgust 2025. Do kraja godine ima 133 dana. 1741 - Ruski moreplovac danskog porekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. Po njemu je nazvan moreuz koji razdvaja Aljasku od azijskog kopna. 1847 - Rođen je poljski pisac Aleksander Glovacki, poznat kao Boleslav Prus, najznačajniji poljski realista. U delima je pisao o borbi Poljaka protiv germanizacije, a u listu "Kurijer varšavski" objavljivao vrlo čitane hronike. Dela: romani "Lutka", "Val se
Na današnji dan, 20. avgust

Na današnji dan, 20. avgust

