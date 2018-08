Jeziva nesreća u BiH! Sudar vozova u Jablanici: Dvojica Sarajlija poginula, a trećem se bore za život (foto, video)

Prema nezvaničnim informacijama, do sudara dva voza došlo je pošto je jedna lokomotiva prošla kroz crveno te je došlo do frontalnog udara dve lokomotive. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je do nesreće došlo oko 23.10 sati, kada su se sudarile dve železničke kompozicije i to lokomotiva sa 18 vagona u kojoj su se nalazili H. K. i J. Ć., te lokomotiva sa 36 vagona u kojoj su bili B. J. (50) i F. T. - Na snazi je potpuna...