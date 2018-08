Vučić: Dobra konkurencija za kupovinu RTB Bor

On je rekao da se još ne zna sadržaj ponude za kupovinu RTB Bor, ali da su dve od tri ponude validne. "To su snažni takmaci, Kinezi i Rusi. Što njihova konkurencija bude snažnija, to će posao za nas da bude bolji", rekao je Vučić u Alpbahu. Tenderom je predviđeno da strateški partner RTB-a za udeo u vlasništu te kompanije mora da investira najmanje 350 miliona dolara, uveća proizvodnju tri-četiri puta za četiri-pet godina i da zadrži svih...