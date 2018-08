Vučić tražio da Beograd i priština sami reše problem: Tači me ne voli, ni ja njega, ali pokušavamo da rešimo problem koji postoji 200 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je večeras u Apbahu na međunarodnu zajednicu da dopusti Srbima i Albancima da pokušaju sami da reše problem Kosova i Metohije, jer ako se dođe do rešenja to bi bilo od suštinskog značaja za ceo Balkan, nešto o čemu nismo mogli da sanjamo dugo vreme, a i predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači pozvao je međunarodnu zajednicu da podrži rešenje do kojeg bi se došlo dijalogom, poručivši...