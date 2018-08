Đorđević: Ukidamo kaznene poene za penziju svima koji imaju beneficirani radni staž

Do kraja godine svima koji su tokom radnog veka imali beneficiran radni staž, biće ukinuti kazneni poeni za penzije. To je najavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. To znači da će im se smanjivati potrebne godine života srazmerno godinama staža. Ovo neće važiti za radnike preduzeća u restrukturiranju, niti za bilo koje druge, već samo za one koji su imali beneficije, rekao je Đorđević za Novosti....