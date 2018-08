Žeželjev most u Novom Sadu će biti otvoren krajem ove nedelje

Žeželjev most u Novom Sadu će krajem ove nedelje biti otvoren za drumski saobraćaj, najavljeno je danas tokom sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa Delegacije Evropske unije ambasadora Sema Fabricija. Most će biti otvoren u prisustvu komesara za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johanesa Hana, a Fabrici je naveo da je EU uložila više od 30 miliona evra u izgradnju mosta i pristupnih saobraćajnica, "jer ovaj most...